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На МКАД столкнулись два авто. Спасатели деблокировали водителя и двух пассажиров

20 августа 2021 14:18
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Новости Беларуси. На 10-м километре внутреннего кольца МКАД произошло столкновение Opel и Mercedes, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД столкнулись два авто. Спасатели деблокировали водителя и двух пассажиров-1

В результате происшествия в первом авто оказались зажаты водитель и два пассажира.

На МКАД столкнулись два авто. Спасатели деблокировали водителя и двух пассажиров-4

Спасателям удалось при помощи аварийно-спасательного инструмента освободить пострадавших, они доставлены в больницу. Все причины аварии выясняются.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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