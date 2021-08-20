На МКАД столкнулись два авто. Спасатели деблокировали водителя и двух пассажиров

Новости Беларуси. На 10-м километре внутреннего кольца МКАД произошло столкновение Opel и Mercedes, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На 10-м километре внутреннего кольца МКАД произошло столкновение Opel и Mercedes, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В результате происшествия в первом авто оказались зажаты водитель и два пассажира.
Спасателям удалось при помощи аварийно-спасательного инструмента освободить пострадавших, они доставлены в больницу. Все причины аварии выясняются.