При пожаре в квартире на проспекте Газеты «Звязда» спасли двух женщин

Новости Беларуси. При пожаре в жилом доме на проспекте Газеты «Звязда» спасли двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возгорание произошло на 8-м этаже. По прибытии к месту происшествия работники МЧС увидели открытое пламя. На полу в коридоре и прихожей они обнаружили двух женщин и вывели их из опасной зоны. Хозяйки госпитализированы. Предварительно, у пострадавших термоингаляционная травма, отравление продуктами горения.