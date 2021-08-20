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При пожаре в квартире на проспекте Газеты «Звязда» спасли двух женщин

20 августа 2021 14:26
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Новости Беларуси. При пожаре в жилом доме на проспекте Газеты «Звязда» спасли двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При пожаре в квартире на проспекте Газеты «Звязда» спасли двух женщин-1

Возгорание произошло на 8-м этаже. По прибытии к месту происшествия работники МЧС увидели открытое пламя. На полу в коридоре и прихожей они обнаружили двух женщин и вывели их из опасной зоны. Хозяйки госпитализированы. Предварительно, у пострадавших термоингаляционная травма, отравление продуктами горения.

При пожаре в квартире на проспекте Газеты «Звязда» спасли двух женщин-4

Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Причина пожара выясняется.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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