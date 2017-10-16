«В стационаре они пробудут минимум месяц»: врач о состоянии пациенток, отравившихся в Борисове

Новости Беларуси. Врачи не опасаются за жизни пациенток, отравившихся в Борисове. При этом их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в минской больнице скорой помощи. Туда были госпитализированы три женщины с химическими ожогами. Еще две жительницы Борисова сейчас проходят лечение в местной больнице.

Сотрудницы фирмы по производству рыбной продукции выпили щелочную жидкость, которая использовалась для чистки емкостей, перепутав ее с алкогольным напитком. Инцидент произошел в День матери. Эффект от выпитого женщины ощутили мгновенно.