Пьяный житель Могилева ударил таксиста бутылкой по голове во время поездки

Новости Беларуси. Пьяный житель Могилева ударил водителя такси бутылкой во время движения.
По информации УСК по Могилевской области, 29-летний мужчина ударил стеклянной бутылкой таксиста. Водитель транспортного средства получил травму, но оказал нападавшему сопротивление и заявил в милицию.
Нападавшего пассажира задержали недалеко от места преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «особо злостное хулиганство».
Проводится комплекс следственных действий, собираются доказательства и опрашиваются участники инцидента.
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