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Состояние оценивают как тяжелое: в Борисове женщины отравились жидкостью для чистки чанов, перепутав ее с алкоголем

16 октября 2017 10:43
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Новости Беларуси. Состояние трех отравившихся в Борисове пациенток оценивается как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время женщины проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи в Минске. Еще две пострадавшие находятся под наблюдением областных специалистов в Борисове.

По предварительной информации, работницы местной фирмы по производству рыбной продукции выпили жидкость для чистки чанов от рыбы, перепутав ее с алкогольным напитком.

«В стационаре они пробудут минимум месяц»: врачи о состоянии пациенток (подробнее).

# происшествия # Массовое отравление

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