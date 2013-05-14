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В США взорвался завод по производству газа

14 мая 2013 17:31
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Новости США. На заводе по производству газа в американском штате Западная Вирджиния произошло несколько взрывов, и начался пожар. На данный момент известно, что с ожогами различной степени тяжести госпитализировано несколько человек.

Информации о причинах взрыва пока не поступало. На месте происшествия работают аварийные бригады, из соседних зданий эвакуированы люди, проходящие рядом шоссе перекрыто.

Известно, что компания является крупнейшим в США поставщиком специальных, промышленных и медицинских газов, а также сопутствующего оборудования и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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