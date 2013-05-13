В США парад в честь Дня матери закончился стрельбой. Есть пострадавшие

Новости США. В американском городе Новый Орлеан неизвестные устроили стрельбу во время парада в честь Дня матери. Пострадали 9 человек, двое из которых - дети. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое.

В настоящее время полиция разыскивает преступников. По предварительным данным, стрелявших было трое. К расследованию уже подключилось ФБР.

В ведомстве подчеркнули, что преступление в Новом Орлеане не было терактом, и подозреваемые скоро будут задержаны. За помощью в поимке преступников власти города объявили награду в 10 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.