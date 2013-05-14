Установлена личность одного из стрелявших на параде в Новом Орлеане

Новости США. Установлена личность одного из стрелявших по участникам парада в честь Дня матери в американском Новом Орлеане.

На кадрах, полученных с камер видеонаблюдения, видно, как чернокожий парень достаёт огнестрельное оружие и стреляет по толпе. Преступником оказался 19-летний Акиен Скотт, ранее уже привлекаемый к уголовной ответственности.

В результате инцидента ранения получили 19 человек. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.