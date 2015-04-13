Браконьер убил сотрудника Госинспекции охраны животного и растительного мира в Толочинском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве сотрудника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Это произошло утром 11 апреля.

Во время рейда в Толочинском районе Витебской области сотрудник Оршанской межрайонной инспекции проверял информацию о факте браконьерства. Она подтвердилась.

Инспектор пытался проверить документы у человека с оружием. Нарушитель выстрелил. От полученного ранения сотрудник Госинспекции скончался на месте. Стрелявший задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь 55-летнему жителю Толочина может грозить срок лишения свободы до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.

Он ни разу не попадал в поле зрения милиции. Работает водителем одной из организаций.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (это «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») Уголовного Кодекса Республики Беларусь. С задержанным в настоящее время работают следователи. При осмотре места происшествия, а также прилегающей территории были обнаружены стреляная гильза, гладкоствольное ружье, а также патроны к данному гладкоствольному ружью.