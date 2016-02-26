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В США служащий фабрики расстрелял сослуживцев: 3 человека погибли, около 20 ранены

26 февраля 2016 06:59
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Новости США. В США произошла очередная бойня. Служащий фабрики расстрелял сослуживцев. В результате погибли три человека, еще около 20 получили ранения. Как минимум два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стрелок был убит сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас по этому делу ведется расследование.

Что стало причиной столько агрессивного поведения, пока не ясно. В связи с этим ближайшая школа перешла в закрытый режим. Там в это время находилось около 400 учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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