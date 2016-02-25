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Три человека пострадали в Могилеве в результате вспышки газа в гаражном кооперативе

25 февраля 2016 10:37
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Новости Беларуси. Сразу три человека пострадали в Могилеве в результате вспышки газа. Инцидент произошел в гаражном кооперативе. Повреждено несколько строений.

К ЧП могло привести нарушение правил проведения огневых работ. Владелец гаража – пенсионерка. В результате происшествия ожоги получил ее сын, а также его приятели. Двое пострадавших в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Щербинский, заместитель главного врача Могилевской больницы № 1:
Возможно, понадобится оперативное вмешательство. Самым тяжелым на данный момент является пациент 1989 года рождения, у которого суммарная площадь оценивается приблизительно в 50% ожогов поверхности тела. Плюс термоингаляционная травма. То есть та травма, которая сопровождается поражением дыхательной системы, бронхов, трахеи. Есть непосредственная угроза жизни.

# происшествия # Несчастный случай # Алексей Щербинский

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