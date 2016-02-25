35-летний минчанин напал на инкассатора: подробности резонансного происшествия

Новости Беларуси. Подробности происшествия, произошедшего в Минске 22 декабря 2015 года, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Выяснилось, что подозреваемый тщательно готовился к нападению. Несколько дней изучал обстановку.

Когда инкассатор выходил из здания, неизвестный распылил ему в лицо слезоточивый газ и попытался вырвать сумку с деньгами. Но ему это не удалось. Преступник с места происшествия скрылся.



ГУВД Мингорисполкома:

Нападение было совершено в пункте обмена валют, который находится в магазине по улице Громова. Сотни опрошенных граждан, проживающих неподалеку от места совершения преступления, два с лишним месяца изучения видеозаписей камер видеонаблюдения, десятки километров поисковых маршрутов – это далеко не все мероприятия, которые были осуществлены следователями и оперативниками. В итоге этой кропотливой и тщательной работы подозреваемого вычислили, а затем установили его личность и задержали.