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35-летний минчанин напал на инкассатора: подробности резонансного происшествия

25 февраля 2016 12:30
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Новости Беларуси. Подробности происшествия, произошедшего в Минске 22 декабря 2015 года, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Выяснилось, что подозреваемый тщательно готовился к нападению. Несколько дней изучал обстановку.

Когда инкассатор выходил из здания, неизвестный распылил ему в лицо слезоточивый газ и попытался вырвать сумку с деньгами. Но ему это не удалось.  Преступник с места происшествия скрылся.

ГУВД Мингорисполкома:
Нападение было совершено в пункте обмена валют, который находится в магазине по улице Громова. Сотни опрошенных граждан, проживающих неподалеку от места совершения преступления, два с лишним месяца изучения видеозаписей камер видеонаблюдения, десятки километров поисковых маршрутов – это далеко не все мероприятия, которые были осуществлены следователями и оперативниками. В итоге этой кропотливой и тщательной работы подозреваемого вычислили, а затем установили его личность и задержали.

Вскоре подозреваемый был задержан. 35-летний минчанин своей вины не отрицает.
 

# происшествия # Нападение

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