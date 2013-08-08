В нью-йоркском метро нашли мёртвую акулу длиной более метра. Теперь она звезда Интернета

Новости США. В одном из поездов нью-йоркского метро пассажиры обнаружили необычную находку. Мёртвая акула длиной более метра находилась под сиденьем и отпугивала своим запахом всех, кто находился поблизости, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

После того как источник неприятного запаха был обнаружен, пассажиров попросили покинуть вагоны, а поезд отправили в депо, где от туши огромной рыбы быстро избавились. Однако, люди успели сделать фотографии необычной пассажирки до того, как её убрали из метро. Теперь снимок акулы с сигаретой, вложенной в пасть, с билетом на метро в одном плавнике и с банкой от энергетического напитка – в другом разгуливает по Интернету и, кстати, пользуется большой популярностью.

Каким образом мёртвая акула попала в метро, пока неизвестно. Да и работники метрополитена заявили, что не собираются расследовать это происшествие.

Некоторые пользователи соцсетей решили, что акула была подброшена в метро в целях рекламы цикла передач «Неделя акул» телеканала «Дискавери», стартовавшего 4 августа. Но представители телеканала утверждают, что никакого отношения к произошедшему не имеют.

Год назад американцы в нью-йоркском метро устроили ещё один розыгрыш. Утром Чарльз, Тодд и их приятели решили поднять пассажирам настроение. Расположившись на самом длинном эскалаторе, они взяли в руки таблички с надписями «Роб желает», «Поприветствовать», «Вас», «Приготовьтесь!». После чего появлялся и сам Роб. Почти все пассажиры тут же расплывались в улыбке и приветствовали Роба. (смотрите видео)