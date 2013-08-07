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В Греции и Турции бушуют лесные пожары. Сдерживать наступление стихии там помогают и белорусы

07 августа 2013 18:06
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Новости Греции. Греция в центре внимания европейских СМИ. И не из-за кризиса. Лесные пожары на востоке страны вплотную подступили к столице Эллады – Афинам.

Этой ночью из-за непосредственной угрозы жизни горожан спасатели были вынуждены эвакуировать несколько сотен человек.

Напомним, в 2007 году, в схожих погодных условиях, ситуация вышла из-под контроля пожарных. Тогда в огне погибли более 70 человек.

Неспокойно и в стране на другом берегу Эгейского моря. На юго-востоке Турции лишь за трое суток от пожаров пострадали пять населенных пунктов. Сдерживать дальнейшее наступление стихии там помогают и белорусы. Впервые в истории операций наших спасателей, в Турции в этом году задействованы сразу два специальных вертолета МИ-8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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