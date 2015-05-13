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В США пассажирский поезд сошёл с рельсов — 5 человек погибли

13 мая 2015 07:53
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Новости США. Серьёзная железнодорожная авария в США. Пассажирский поезд, следовавший из Вашингтона в Нью-Йорк, сошёл с рельсов. Жертвами ЧП стали 5 человек. Еще более сотни получили ранения различной степени тяжести. Однако, по словам полиции, эти данные вовсе не окончательны — продолжается спасательная операция, всего в вагонах находились около 240 пассажиров.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Не исключено, крушение произошло из-за другого поезда. Но официально эту версию пока не подтвердили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Аварии # Авария в США

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