Лесными пожарами охвачен восток России – стихия угрожает жилым районам

Новости России. Восток России охвачен лесными пожарами. За минувшие дни площадь возгорания увеличилась почти в 10 раз. Стихия бушует в 15 районах Бурятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существует реальная угроза пожаров в населённых пунктах.

Жителей ближайших деревень уже предупредили о возможной эвакуации. А пока с огнём пытаются бороться сотни пожарных расчётов, к тушению привлечена и авиация.

На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Предположительно, причиной пожаров стало неосторожное обращение местного населения с огнём.