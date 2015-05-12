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Лесными пожарами охвачен восток России – стихия угрожает жилым районам

12 мая 2015 08:21
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Новости России. Восток России охвачен лесными пожарами. За минувшие дни площадь возгорания увеличилась почти в 10 раз. Стихия бушует в 15 районах Бурятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существует реальная угроза пожаров в населённых пунктах.

Жителей ближайших деревень уже предупредили о возможной эвакуации. А пока с огнём пытаются бороться сотни пожарных расчётов, к тушению привлечена и авиация.

На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Предположительно, причиной пожаров стало неосторожное обращение местного населения с огнём.

# происшествия # Пожар

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