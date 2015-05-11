В Витебске утонул 5-летний ребенок, оставленный мамой дома с бабушкой

Новости Беларуси. В Витебске утонул 5-летний ребёнок. После того, как он пропал родители обратились в милицию. Поиски в округе — результата не принесли. Спасатели предположили, что он мог утонуть в одном из водоемов у частных домов. К несчастью, эти трагические опасения подтвердились.

Виктор Журавский, житель поселка Бителево:

С палки спустился спасатель. И сразу кричит: убирайте мать, я нашел. И держит, не вытаскивает.

Так печально завершились многочасовые поиски маленького Димы. Мальчик играл во дворе частного дома, расположенного в одном из посёлков на окраине Витебска и внезапно исчез из поля зрения родных.

Сразу искать ребёнка близкие пытались самостоятельно. Родные до последнего надеялись, что мальчишка заигрался где-нибудь на соседней улице. И лишь спустя несколько часов, заподозрив неладное, вызвали спасателей.

Анастасия Бут, СТВ:

5-летний Дима к этой сажалке никогда не подходил, уверяют соседи. Да и у семьи есть свой искусственный водоем. Где-то здесь лежал детский велосипед. Поэтому поиски пропавшего ребенка и начали с этого водоема.

Вторую сажалку долго осматривать не пришлось: тело малыша было всего в метре от берега. Соседи до сих пор в шоке от произошедшего. И в случившемся отчасти винят себя.

К слову, с начала года только на Витебщине вода унесла жизни почти 20 человек. В этом списке, к сожалению, и двое детей. Чтобы печальная статистика не пополнялась, тем более в преддверии школьных каникул и купального сезона, спасатели вновь и вновь обращаются к родителям.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

В первую очередь обратить внимание родителей, чтобы ни в коем случае не оставляли малолетних детей без присмотра. Проводили с детьми разъяснительные беседы, объясняли им, что ни в коем случае нельзя подходить близко к речкам и водоемам. Нельзя играть поблизости речек и водоемов. Ни в коем случае нельзя играть со спичками.

Сейчас следователи выясняют подробности витебской трагедии и поминутно восстанавливают хронологию событий. Ясно одно: смерть ребенка не носит криминального подтекста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.