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Из-за наводнения в Китае пострадали более миллиона человек

11 мая 2013 17:24
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Новости Китая. В восточных и центральных районах Китая сильные наводнения. Из-за разгула стихи пострадали более миллиона человек. Есть и жертвы непогоды.

Сотни тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Разрушены десятки тысяч зданий. Внушительный ущерб нанесен и сельскому хозяйству.

Причиной наводнений стали сильные ливни, которые не прекращаются уже около недели. В результате из берегов вышли крупные реки. Прогнозы синоптиков неутешительны. Дожди продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Наводнение

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