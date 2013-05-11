Из-за наводнения в Китае пострадали более миллиона человек

Новости Китая. В восточных и центральных районах Китая сильные наводнения. Из-за разгула стихи пострадали более миллиона человек. Есть и жертвы непогоды.

Сотни тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Разрушены десятки тысяч зданий. Внушительный ущерб нанесен и сельскому хозяйству.

Причиной наводнений стали сильные ливни, которые не прекращаются уже около недели. В результате из берегов вышли крупные реки. Прогнозы синоптиков неутешительны. Дожди продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.