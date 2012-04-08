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В США неизвестный устроил охоту на афроамериканцев. Погибли 3 человека

08 апреля 2012 12:26
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Новости США. В городе Талса штата Оклахома неизвестный устроил охоту на афроамериканцев. Преступник, по словам очевидцев, белый мужчина. Он ездил по городу на пикапе и расстреливал прохожих из машины. По последним данным, три человека погибли, двое тяжело ранены. Убийца объявлен в розыск.

К расследованию подключились агенты ФБР. Подозревают, что основной мотив преступника – расовая ненависть. Полиция усилила патрулирование улиц, но люди все равно боятся выходить на улицу.

Трагедия в Оклахоме всколыхнула общество и повлекла за собою новые призывы к ограничениям на продажу и ношение огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал

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