На Камчатке из-за штормового ветра и сильнейшего снегопада без света остались 24 населенных пункта

Новости России. Мощный циклон обрушился на Дальний Восток. На Камчатке из-за штормового ветра и сильнейшего снегопада закрыты аэропорты, отменены занятия в школах, не работают некоторые предприятия и учреждения. Мощный ветер срывает рекламные щиты, ломает деревья и опоры линий передач. Без света остались 24 населенных пункта.

Приостановлено движение всех поездов. Закрыта паромная переправа. От внешнего мира отрезаны ряд населенных пунктов. На дорогах из-за снежных заносов и нулевой видимости образовались пробки. На горных территориях полуострова есть опасность схода лавин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.