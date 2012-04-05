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На Камчатке из-за штормового ветра и сильнейшего снегопада без света остались 24 населенных пункта

05 апреля 2012 09:54
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Новости России. Мощный циклон обрушился на Дальний Восток. На Камчатке из-за штормового ветра и сильнейшего снегопада закрыты аэропорты, отменены занятия в школах, не работают некоторые предприятия и учреждения. Мощный ветер срывает рекламные щиты, ломает деревья и опоры линий передач. Без света остались 24 населенных пункта.

Приостановлено движение всех поездов. Закрыта паромная переправа. От внешнего мира отрезаны ряд населенных пунктов. На дорогах из-за снежных заносов и нулевой видимости образовались пробки. На горных территориях полуострова есть опасность схода лавин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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