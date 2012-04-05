В Германии в калийной шахте газом отравились около 28 горняков

Новости Германии. ЧП на севере Германии. В калийной шахте газом отравились около 28 горняков. Один из них погиб, остальные были срочно госпитализированы. Состояние двоих из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел во время работ на глубине 1200 метров. По предварительной версии, один из горняков случайно пробурил пузырь с сероводородом, что привело к летальному исходу. Остальные шахтеры успели самостоятельно выбраться на поверхность.

Подобный инцидент произошел на шахте впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.