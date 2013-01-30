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В Бразилии возросло число жертв пожара в ночном клубе

30 января 2013 11:03
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Новости Бразилии. Число жертв пожара в ночном клубе на юге Бразилии возросло до 235 человек. Накануне скончался один из пострадавших, доставленный в госпиталь с сильнейшими ожогами. Кроме того, были опознаны тела трех погибших, которых ранее не было в списках.

Пожар в ночном клубе  в городе Санта-Мария произошел в ночь на воскресенье во время концерта. Причиной пожара в ночном клубе в Бразилии стали дешевые фейерверки. По данным следствия, участники музыкальной группы, выступавшей на сцене развлекательного заведения, зажгли пиротехнику, которую можно было использовать только на улице. Задержаны двое владельцев заведения и двое музыкантов группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В парламенте создана комиссия, которая приступит к разработке единого федерального законопроекта о безопасности ночных клубов страны.

 

# происшествия # Пожар в клубе

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