В Бразилии возросло число жертв пожара в ночном клубе

Новости Бразилии. Число жертв пожара в ночном клубе на юге Бразилии возросло до 235 человек. Накануне скончался один из пострадавших, доставленный в госпиталь с сильнейшими ожогами. Кроме того, были опознаны тела трех погибших, которых ранее не было в списках.

Пожар в ночном клубе в городе Санта-Мария произошел в ночь на воскресенье во время концерта. Причиной пожара в ночном клубе в Бразилии стали дешевые фейерверки. По данным следствия, участники музыкальной группы, выступавшей на сцене развлекательного заведения, зажгли пиротехнику, которую можно было использовать только на улице. Задержаны двое владельцев заведения и двое музыкантов группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парламенте создана комиссия, которая приступит к разработке единого федерального законопроекта о безопасности ночных клубов страны.