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В США контрабандист спрятал 51 черепашку в штаны, чтобы перевезли их через границу

26 сентября 2014 14:37
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Новости США. Горе-контрабандист пытался вывезти черепашек из американского штата Детройт в Канаду. Не придумав ничего лучше, канадец китайского происхождения запихнул бедняг к себе в штаны.

41 черепашку приклеил к ногам, еще 10 спрятал между ног.

Подвели мужчину даже не черепашки, а собственная беспечность. Сю, так его зовут, получил посылку с пометкой «живая рыба» прямо на границе, чем не мог не привлечь внимание полицейских.

Дальше - больше. Контрабандист спрятался за прицепами, чтобы расфасовать свой «товар». Через 10 минут он вышел без коробки и, к тому же, со странно распухшими за такой короткий срок ногами.

Несчастных черепашек изъяли и передали агентам Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Одна из черепашек, обнаруженных у Сю в штанах, стоит около $800 и находится под угрозой исчезновения, рассказывает The Detroit News.

Сейчас суд рассматривает дело Сю. Ему светит до 10 лет лишения свободы.

К слову, контрабандисты промышляют по всему миру. И что только не везут: от свинины до уникального антиквариата, любые одушевленные и неодушевленные предметы.

Например, партию уникальных бразильских минералов, стоимостью около миллиарда рублей задержали пограничники в Брестской области Беларуси.  39 необработанных кристаллов аметиста, каждый весом от 3 до 40 килограммов, нелегально пытались перевезти из Германии в Россию на большегрузном автомобиле через международный пункт пропуска «Козловичи». Эти камни – уникальные минералогические образования, которых нет ни в одном профильном музее Беларуси. Смотрите видео.

# происшествия # Контрабанда

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