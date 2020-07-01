В Италии изъяли крупнейшую в мире партию амфетамина стоимостью более 1 млрд евро

Новости Италии. Рекордную партию амфетамина изъяли итальянские правоохранители в порту Салерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 тонн таблеток с символикой террористов прибыли в страну из Сирии. Стоимость этой партии на черном рынке могла составить более миллиарда евро. Полиция отследила три контейнера с деталями для промышленных двигателей.