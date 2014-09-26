В минском метро 18-летний студент БНТУ прыгнул под поезд и чудом остался жив

Новости Беларуси. Молодой человек, который накануне пытался свести счеты с жизнью, учится на первом курсе БНТУ. Что толкнуло юношу на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить.

Напомним, инцидент на станции метро «Площадь Ленина» произошел утром 25 сентября.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

В 10-46 произошло падение на 2-й путь гражданина 1996 г.р., студента 1-го курса УО «БНТУ» (проживает г.Борисов). Остановка движения поездов составила 4 минуты. Предполагаемая причина падения – попытка суицида. Проверку обстоятельств падения проводит ОВД по охране Минского метрополитена ГУВД Мингорисполкома.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Молодой парень совершил попытку суицида, спрыгнув на рельсы перед приближающимся поездом. К счастью, машинист успел применить экстренное торможение. Парень каким-то чудом остался жив и даже сам попытался выбрался на платформу. Ему протянул руку кто-то из пассажиров.

Молодой человек находится в комнате милиции. Его осмотрели медики.

По предварительным данным, серьёзных травм удалось избежать.



Напомним, несколько лет назад общественность потрясло видео падения молодой девушки на рельсы на ст.м «Немига» в Минске. Трагедии тогда удалось избежать благодаря бдительности пассажиров метро. Люди, находившиеся на платформе, вовремя отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Они стали жестикулировать машинисту, чтобы тот сбросил скорость. Тем временем другие пассажиры сумели убедить девушку спрятаться в колее между рельсами. Смотрите видео.