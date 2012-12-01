В США грузовой поезд с химикатами рухнул в реку - людей госпитализируют и эвакуируют

Новости США. Чрезвычайная ситуация сложилась в американском Нью-Джерси. На юге штата из-за обрушения моста рухнул в реку грузовой поезд с химикатами. В одной из цистерн произошла утечка винилхлорида — ядовитого газа, который вызывает головокружение, сонливость и удушье.

Госпитализированы с подозрением на отравление уже более 80 человек. В зоне аварии закрыты школы, людей срочно эвакуируют. Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовали плотно закрыть окна и не выходить на улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.