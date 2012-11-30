Падеж скота на ферме в Витебской области скрывали, продавая работникам «липовых» телят

Новости Беларуси. Мертвые туши. Падеж скота на фермах в Витебской области скрывали, продавая «липовых» телят работникам. Из зарплаты у них незаконно удерживали более чем по полмиллиона рублей. На бумаге рабочие якобы покупали телят, на самом деле – уже погибших животных. «Оживить» таким образом заведующие ферм успели около 30 голов молодняка, ущерб оценивается в 9 миллионов рублей.

Падеж скота на этой ферме долгое время не афишировали. Умерших телят продавали работникам. Только на бумаге. Простые пастухи и доярки даже не знали, за что с них удерживают деньги.

Дмитрий работал пастухом, сейчас за сторожа. Поддельные документы подписал без задней мысли. За погибшего теленка с него высчитали, ни много ни мало, третью часть зарплаты.

Дмитрий Варганов, сторож:

За телят, что телята пропали, за утерянных телят. Приходила заведующая и высчитывали у нас. С нас, с пастухов, с меня, с напарников моих. Сказали только расписаться за телят. Умерли они или нет, не знаю.

Аналогичными махинациями занимались заведующие всех четырех ферм хозяйства. Провернуть аферу «воскрешения» телят на бумаге им удалось около 30 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Олейников, заместитель начальника Полоцкого районного отдела Следственного комитета:

Заведующая фермы в целях избежания ответственности, привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности, сокрытия падежа скота, осуществляла выдачу фиктивных документов о реализации КРС работникам предприятия.

Работники данного предприятия не были поставлены в известность. В отношении них были сфальсифицированы документы. И незаконные удержания были произведены из их заработной платы.

За стряпней «липовых» документов смотреть за своим поголовьем заведующим было, видимо, некогда. Чтобы реально улучшить показатели, нужны нормальные условия и уход за животными.

Вот и сегодня новорожденный теленок валяется прямо в проходе. Его не то что не отсадили в специальный бокс, даже еще не поили.

Доярки сейчас не те, что раньше, которые домой не уйдут, пока их буренка не отелится, убежден новый директор. И хотя хитрили заведующие фермами еще при бывшем руководстве, у него своя версия.

Валерий Василевский, директор госпредприятия «Островщина»:

Допустим, сторож недосмотрел – теленок пал. Скорее всего, из-за этого такие случаи происходили. Чтобы заморочек не было, через суд, прокуратуру – это время тянуть. Чтобы человек почувствовал, так, видимо, и наказывали.

Теперь местным животноводам-фальсификаторам самим не избежать наказания. Следственный комитет возбудил уже два уголовных дела. Им грозит до шести лет лишения свободы. Возможно, на первый раз дело ограничится возмещением ущерба.