В Солигорском районе мужчина получил ожоги при тушении травы

Новости Беларуси. 22 августа в посёлке Яблонево Солигорского района загорелась трава.
По сведениям МЧС Беларуси, огонь охватил траву на площади 0,03 гектара. При самостоятельном тушении пламени пострадал 85-летний мужчина.
Новости Беларуси. 22 августа в посёлке Яблонево Солигорского района загорелась трава.
По сведениям МЧС Беларуси, огонь охватил траву на площади 0,03 гектара. При самостоятельном тушении пламени пострадал 85-летний мужчина.
Фото: МЧС Беларуси
Пострадавшего с термическими ожогами 1-2 степени (15% тела) доставили в приёмный покой больницы. От дальнейшей госпитализации гражданин отказался.
Летом 2018 года в Новогрудском районе 80-летняя женщина пострадала при сжигании мусора.
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