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В Солигорском районе мужчина получил ожоги при тушении травы

23 августа 2018 07:21
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Новости Беларуси. 22 августа в посёлке Яблонево Солигорского района загорелась трава.  

По сведениям МЧС Беларуси, огонь охватил траву на площади 0,03 гектара. При самостоятельном тушении пламени пострадал 85-летний мужчина.  

В Солигорском районе мужчина получил ожоги при тушении травы-1

Фото: МЧС Беларуси  

Пострадавшего с термическими ожогами 1-2 степени (15% тела) доставили в приёмный покой больницы. От дальнейшей госпитализации гражданин отказался.  

Летом 2018 года в Новогрудском районе 80-летняя женщина пострадала при сжигании мусора.  

Пенсионерка упала в огонь – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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