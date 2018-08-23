В Солигорском районе мужчина получил ожоги при тушении травы

По сведениям МЧС Беларуси, огонь охватил траву на площади 0,03 гектара. При самостоятельном тушении пламени пострадал 85-летний мужчина.

Новости Беларуси. 22 августа в посёлке Яблонево Солигорского района загорелась трава.

Пострадавшего с термическими ожогами 1-2 степени (15% тела) доставили в приёмный покой больницы. От дальнейшей госпитализации гражданин отказался.

Летом 2018 года в Новогрудском районе 80-летняя женщина пострадала при сжигании мусора.