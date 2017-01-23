В Солигорском районе 69-летний мужчина пытался заживо сжечь жену

Новости Беларуси. Подробности чудовищного преступления в Солигорском районе выясняют следователи. Вечером в субботу пьяный житель деревни Мелковичи облил бензином свою жену и поджег.

Татьяна Белоног, представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

По данным следствия, вечером 21 января находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Солигорского района, 1947 года рождения, имея умысел на противоправное лишение жизни своей супруги, в ходе ссоры по месту жительства облил ее бензином и поджег. В результате потерпевшая и подозреваемый получили термические ожоги.



Оба с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Что толкнуло мужчину на этот поступок, предстоит выяснить.

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