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В Солигорском районе 69-летний мужчина пытался заживо сжечь жену

23 января 2017 13:00
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Новости Беларуси. Подробности чудовищного преступления в Солигорском районе выясняют следователи. Вечером в субботу пьяный житель деревни Мелковичи облил бензином свою жену и поджег.

Татьяна Белоног, представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
По данным следствия, вечером 21 января находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Солигорского района, 1947 года рождения, имея умысел на противоправное лишение жизни своей супруги, в ходе ссоры по месту жительства облил ее бензином и поджег. В результате потерпевшая и подозреваемый получили термические ожоги.

Оба с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Что толкнуло мужчину на этот поступок, предстоит выяснить.

Весной прошлого года трагедией едва не закончилась семейная ссора в Новогрудском районе. Муж и жена выясняли отношения. Чтобы не подогревать конфликт, женщина ушла в сарай, мужчина остался в доме с детьми (здесь подробнее).

# происшествия # Покушение # Татьяна Белоног

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