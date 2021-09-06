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В Солигорске погибла годовалая девочка. Мать оставила её с трёхлетним братом

06 сентября 2021 13:38
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Новости Беларуси. В Солигорске погибла годовалая девочка. Проводится проверка. Трагедия произошла вечером 4 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске погибла годовалая девочка. Мать оставила её с трёхлетним братом-1

Малышка находилась дома вместе с трехлетним братом. Мать пошла в магазин, а после решила провести сожителя. Мальчик был увлечен телефоном и не следил за сестрой. Вернувшись домой, женщина обнаружила уже тело дочери. Ребенок находился в углу между страховочной сеткой и краем кроватки.

По факту гибели ребенка проводится проверка. Семья находится в социально опасном положении.

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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