В Солигорске погибла годовалая девочка. Мать оставила её с трёхлетним братом

Малышка находилась дома вместе с трехлетним братом. Мать пошла в магазин, а после решила провести сожителя. Мальчик был увлечен телефоном и не следил за сестрой. Вернувшись домой, женщина обнаружила уже тело дочери. Ребенок находился в углу между страховочной сеткой и краем кроватки.

По факту гибели ребенка проводится проверка. Семья находится в социально опасном положении.