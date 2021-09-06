На литовско-белорусской границе погиб лось. Животное не смогло преодолеть колючий забор

На литовско-белорусской границе начали фиксировать случаи гибели животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колючий забор, который возвели по контурам Литвы, стал непреодолимой преградой для лося.

Представители инспекции охраны животного и растительного мира дадут оценку данной ситуации. Они уже работают на месте гибели животного. Это произошло на участке, который находится под охраной Лидского пограничного отряда.