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В Минске нетрезвый водитель Peugeot после ДТП напал с ножом на прохожего

19 марта 2018 12:36
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Новости Беларуси. В Минске вечером 16 марта столкнулись Kia Sorento и Peugeot 206. После ДТП один из водителей напал на очевидца аварии.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, прибывшего на место происшествия инспектора ГАИ поставили в известность, что водитель Peugeot ударил ножом прохожего. К месту инцидента была вызвана скорая. Пострадавшего госпитализировали.  

Нападавшего задержал сотрудник милиции. Ножа у гражданина не было, но позже правоохранитель нашёл холодное оружие в лесополосе возле места ДТП.  

Задержанным оказался 47-летний мужчина. В его крови было обнаружено 1,99 промилле алкоголя. Ранее гражданина привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.  

Действиям мужчины даётся правовая оценка.  

В январе 2018 года в Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя.  

Нападавший убежал в лес – подробности здесь.  

# происшествия # Нападение # Авария в Минске

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