В Минске нетрезвый водитель Peugeot после ДТП напал с ножом на прохожего

Новости Беларуси. В Минске вечером 16 марта столкнулись Kia Sorento и Peugeot 206. После ДТП один из водителей напал на очевидца аварии.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, прибывшего на место происшествия инспектора ГАИ поставили в известность, что водитель Peugeot ударил ножом прохожего. К месту инцидента была вызвана скорая. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего задержал сотрудник милиции. Ножа у гражданина не было, но позже правоохранитель нашёл холодное оружие в лесополосе возле места ДТП.

Задержанным оказался 47-летний мужчина. В его крови было обнаружено 1,99 промилле алкоголя. Ранее гражданина привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Действиям мужчины даётся правовая оценка.

В январе 2018 года в Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя.