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В Гродно нетрезвый пассажир избил таксиста и повредил автомобиль

19 марта 2018 13:31
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Новости Беларуси. В Гродно 16 марта нетрезвый пассажир напал на таксиста.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 21-летний таксист подвозил 22-летнего пассажира. Гражданин был пьян и начал вести себя неадекватно.  

Водитель остановил автомобиль, по рации рассказал коллегам о ситуации и попытался успокоить пассажира. Но нетрезвый молодой человек избил водителя такси и ногой повредил дверь машины.  

Злоумышленника задержали прибывшие милиционеры. Задержанный ранее был судим за «Хулиганство» и «Грабеж».  

Возбуждено уголовное дело.  

Весной 2018 года трое граждан Польши попытались угнать такси. 

Мужчины были пьяны – подробности здесь.  

# происшествия # Нападение

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