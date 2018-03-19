В Гродно нетрезвый пассажир избил таксиста и повредил автомобиль

Новости Беларуси. В Гродно 16 марта нетрезвый пассажир напал на таксиста.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 21-летний таксист подвозил 22-летнего пассажира. Гражданин был пьян и начал вести себя неадекватно.
Водитель остановил автомобиль, по рации рассказал коллегам о ситуации и попытался успокоить пассажира. Но нетрезвый молодой человек избил водителя такси и ногой повредил дверь машины.
Злоумышленника задержали прибывшие милиционеры. Задержанный ранее был судим за «Хулиганство» и «Грабеж».
Возбуждено уголовное дело.
Весной 2018 года трое граждан Польши попытались угнать такси.
Мужчины были пьяны – подробности здесь.