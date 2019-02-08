Ему было 29 лет. Со дна Ла-Манша поднято тело известного аргентинского футболиста

Происшествие случилось 21 января. Сала летел на частном самолёте во Францию, чтобы попрощаться со своими бывшими соклубниками. В авиасудне были двое – футболист и пилот. В понедельник вечером летательный аппарат пропал с радаров.

Новости Аргентины. Гибель аргентинского футболиста Эмилиано Салы официально подтверждена. Поднятое со дна Ла-Манша тело человека было опознано как тело Эмилиано.

24 января после длившихся более трёх суток поисков было решено прекратить попытки найти погибших. С таким решением не согласились многие известные футболисты и семья Эмилиано.

26 января началась частная поисковая операция. 4 февраля на дне Ла-Манша были обнаружены обломки самолёта. Немного позже при помощи видеокамеры было найдено одно тело.

7 февраля тело было поднято со дна. К настоящему моменту известно, что оно принадлежит Эмилиано.