Ему было 29 лет. Со дна Ла-Манша поднято тело известного аргентинского футболиста
Новости Аргентины. Гибель аргентинского футболиста Эмилиано Салы официально подтверждена. Поднятое со дна Ла-Манша тело человека было опознано как тело Эмилиано.
Как сообщает полиция графства Дорсет, коронер продолжит выяснять обстоятельства смерти футболиста.
Происшествие случилось 21 января. Сала летел на частном самолёте во Францию, чтобы попрощаться со своими бывшими соклубниками. В авиасудне были двое – футболист и пилот. В понедельник вечером летательный аппарат пропал с радаров.
Фото: instagram.com/emilianosala9
24 января после длившихся более трёх суток поисков было решено прекратить попытки найти погибших. С таким решением не согласились многие известные футболисты и семья Эмилиано.
26 января началась частная поисковая операция. 4 февраля на дне Ла-Манша были обнаружены обломки самолёта. Немного позже при помощи видеокамеры было найдено одно тело.
7 февраля тело было поднято со дна. К настоящему моменту известно, что оно принадлежит Эмилиано.