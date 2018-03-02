В Сморгони мужчина нанес бывшей жене многочисленные телесные повреждения и покончил с собой: СК о трагедии

Новости Беларуси. В Сморгони мужчина напал на бывшую супругу и покончил с собой.

По информации УСК по Гродненской области, происшествие произошло утром 28 февраля. 59-летний мужчина причинил многочисленные телесные повреждения своей 58-летней бывшей супруге, совместно проживающей вместе с ним. После мужчина свел счеты с жизнью.

Предполагаемым мотивом происшествия называют длительные конфликтные отношения.

Продолжается расследование. Допрашиваются знакомые и близкие супругов. Проходит сбор материалов, которые характеризуют личности сторон. Будет проведен ряд экспертиз.

Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения. Женщина находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания. Для дальнейшего расследования дело передано в управление СК по Гродненской области.

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