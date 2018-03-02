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Две сотрудницы Белорусской федерации плавания погибли в ДТП под Лепелем

02 марта 2018 13:25
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Новости Беларуси. В страшном ДТП, которое произошло 1 марта в Лепельском районе, погибли генеральный секретарь БФП Татьяна Жукова и исполнительный директор БФП Жанна Исаеня.

Об этом сообщила пресс-служба федерации. По словам БФП, «вклад этих женщин в развитие белорусского плавания сложно переоценить, это результат огромного труда, настоящего педагогического таланта и просто энергетики замечательных людей».

Напомним, 1 марта Geely столкнулся с грузовиком Volvo. Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте трагедии, а водитель скончалась в больнице вечером того же дня. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Комментарий СК об аварии – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Витебской области # Татьяна Жукова # Жанна Исаеня

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