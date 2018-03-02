Две сотрудницы Белорусской федерации плавания погибли в ДТП под Лепелем

Новости Беларуси. В страшном ДТП, которое произошло 1 марта в Лепельском районе, погибли генеральный секретарь БФП Татьяна Жукова и исполнительный директор БФП Жанна Исаеня.

Об этом сообщила пресс-служба федерации. По словам БФП, «вклад этих женщин в развитие белорусского плавания сложно переоценить, это результат огромного труда, настоящего педагогического таланта и просто энергетики замечательных людей».

Напомним, 1 марта Geely столкнулся с грузовиком Volvo. Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте трагедии, а водитель скончалась в больнице вечером того же дня.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.