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7 нелегальных мигрантов задержаны в Минске во время спецрейдов

02 марта 2018 15:01
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Новости Беларуси. В Минске во время спецрейдов задержаны семь нелегальных мигрантов.

По информации ГУВД Мингорисполкома, сотрудники управления по гражданству и миграции провели рейд по выявлению иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории столицы. Были отработаны заведения общественного питания и развлекательного характера, а также территории Ленинского района Минска.

Всего в ходе рейда досмотрены 18 развлекательных заведений и 84 частных адреса.

Были задержаны семь иностранцев, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранных граждан в РБ. Они были привлечены к установленной законом ответственности.

Летом 2017 года белорусские пограничники перекрыли международный канал нелегальной миграции в страны Евросоюза (читать далее).

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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