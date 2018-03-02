7 нелегальных мигрантов задержаны в Минске во время спецрейдов

Новости Беларуси. В Минске во время спецрейдов задержаны семь нелегальных мигрантов.

По информации ГУВД Мингорисполкома, сотрудники управления по гражданству и миграции провели рейд по выявлению иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории столицы. Были отработаны заведения общественного питания и развлекательного характера, а также территории Ленинского района Минска.

Всего в ходе рейда досмотрены 18 развлекательных заведений и 84 частных адреса.

Были задержаны семь иностранцев, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранных граждан в РБ. Они были привлечены к установленной законом ответственности.