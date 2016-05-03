Едва не убил из-за волоса в еде: подробности шокирующей истории в Бобруйске

Новости Беларуси. 45-летняя Татьяна своего гражданского супруга оправдывает. Говорит, что 36-летний мужчина просто очень брезглив.

Пасхальный ужин в этой семье едва не закончился трагедией. За трапезой мужчина обнаружил в своей тарелке волос. И пришел в ярость.

Татьяна, пострадавшая (в интервью tut.by):

Сначала он отрезал мне волосы огромным кухонным тесаком. А потом уже, замахнувшись во второй раз, снял кожу с оставшимися волосами с затылка.

С травмами женщину доставили в больницу.

Татьяна рассказывает: сейчас больно не столько физически, сколько морально. Обещает родным, что больше не вернется к мужчине. После того, как выпишут, вернется жить в общежитие, к дочери.



Татьяна признается, что мужчина за 13 лет совместной жизни периодически угрожал ей расправой, если в еде попадались волосы. Объяснял это тем, что в молодости купил пирожок с «сюрпризом», с тех пор реагирует на волосы крайне болезненно.

Знает Татьяна и то, что не будет даже пытаться наказать возлюбленного.

Татьяна, пострадавшая (корреспонденту «Вечернего Бобруйска»):

Не буду я на него заявление в милицию писать. Пусть живет, как знает, к ему я не вернусь.

Если телесные повреждения 45-летней бобруйчанки будут признаны тяжелыми, то следователи возбудят уголовное дело. Если нет – дело будет возбуждено лишь по ее заявлению.



Татьяна не хочет выносить сор из избы. Как, впрочем, 30 % белорусок, которые предпочитают молчать о том, что действительно происходит в их семьях. Проблема насилия в семье характерна абсолютно для всех стран без исключения, однако говорить об этом вслух почему-то не принято. Так есть ли средство от насилия? И как распознать будущего домашнего тирана?