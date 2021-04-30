Грузовик с прицепом сбил светофор на перекрёстке улиц Филимонова и Парниковой

Новости Беларуси. Не рассчитал габариты. Грузовик с прицепом сбил пешеходный светофор на перекрестке Филимонова и Парниковой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Не рассчитал габариты. Грузовик с прицепом сбил пешеходный светофор на перекрестке Филимонова и Парниковой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ДТП произошло утром. Водитель поворачивал в сторону Макаенка и, видимо, превысив скорость, задел светофор. В итоге электронный регулировщик оказался на земле.
Никто не пострадал.