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Грузовик с прицепом сбил светофор на перекрёстке улиц Филимонова и Парниковой

30 апреля 2021 14:48
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Новости Беларуси. Не рассчитал габариты. Грузовик с прицепом сбил пешеходный светофор на перекрестке Филимонова и Парниковой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Грузовик с прицепом сбил светофор на перекрёстке улиц Филимонова и Парниковой-1

ДТП произошло утром. Водитель поворачивал в сторону Макаенка и, видимо, превысив скорость, задел светофор. В итоге электронный регулировщик оказался на земле.

Грузовик с прицепом сбил светофор на перекрёстке улиц Филимонова и Парниковой-4

Никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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