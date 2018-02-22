Под Барановичами водитель Renault оставил на месте ДТП погибшую дочь

Новости Беларуси. В Барановичском районе отец покинул место аварии, в котором погиб его ребенок.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21 февраля вечером 31-летний водитель Renault не справился с управлением, съехал в кювет. Произошло столкновение с деревом, из-за которого погиб 31-летний односельчанин и 12-летняя дочь мужчины.

Водитель скрылся с места аварии. Позже его задержали.

В 2012 году водитель был лишен права управления транспортным средством из-за езды в нетрезвом состоянии (читать далее).