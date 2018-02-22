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Под Барановичами водитель Renault оставил на месте ДТП погибшую дочь

22 февраля 2018 09:51
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Новости Беларуси. В Барановичском районе отец покинул место аварии, в котором погиб его ребенок.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21 февраля вечером 31-летний водитель Renault не справился с управлением, съехал в кювет. Произошло столкновение с деревом, из-за которого погиб 31-летний односельчанин и 12-летняя дочь мужчины.  

Водитель скрылся с места аварии. Позже его задержали.  

В 2012 году водитель был лишен права управления транспортным средством из-за езды в нетрезвом состоянии (читать далее).  

Под Барановичами водитель Renault оставил на месте ДТП погибшую дочь -1

Фото: gaibrest.by  

Медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины 2,1 промилле алкоголя.  

Возбуждено уголовное дело.  

В начале декабря 2017 года трое молодых парней погибли в ДТП в Житковичском районе.  

Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металла – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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