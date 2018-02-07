В Гродно женщина трижды пробивала колёса Dodge приятельницы из-за ревности

Новости Беларуси. Жительница Гродно трижды пробивала колеса у автомобиля приятельницы.

По информации УВД Гродненского облисполкома, потерпевшая обратилась к правоохранителям из-за того, что у ее автомобиля Dodge кто-то трижды пробил колеса.

Было установлено, что это сделала приятельница потерпевшей на почве ревности из-за того, что та увела у нее мужчину.

По словам начальника ОУР Октябрьского РОВД Владимира Волчкевича, план мести женщине посоветовала знакомая. В течение месяца она в разное время спицей пробивала все колеса транспортного средства. Женщины продолжали общаться между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».