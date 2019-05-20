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Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой

20 мая 2019 13:49
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Новости Беларуси. Основная версия гибели инспектора ГАИ Евгения Потаповича – самоубийство. Об этом 20 мая рассказали в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После изучения видео с камер наблюдения и опроса свидетелей была восстановлена картина последнего дня жизни милиционера. До обеда он прибывал на том месте, где вечером было найдено тело. Рядом с ним находились лопата, дрова и средство для розжига – всё это было куплено утром.

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Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой-1

Следствием установлено, что наручники милиционер надел на себя сам. Никаких следов насильственных действий, кроме огнестрельного ранения в голову, на теле Евгения Потаповича не обнаружено. Версия о похищении на черной «Волге» также не подтвердилась.

Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой-4

Максим Свирид, заместитель начальника главного управления УГРО МВД Беларуси:
Были изъяты видеозаписи камер наружного наблюдения по ул. Первомайская и по ул. Крупской. Как установлено, это два маршрута, куда можно добраться до того места, где обнаружен труп Потаповича.

Произведено детальное изучение записей видеокамер. Установлено, что в период времени с 18 часов до 21 часа 16 мая текущего года автомобиль «Волга» черного цвета на видеозаписи не зафиксирован. 

Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой-7

Следователи изучили ноутбук погибшего. Выяснилось, что в апреле он написал несколько прощальных писем сослуживцам и родственникам и даже часть из них успел отправить. И в том же месяце у парня уже была попытка самоубийства.

Следователи предполагают, что обставить дело как убийство Евгений Потапович решил из-за разных правовых последствий для семьи.

Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой-10

# Самоубийство # происшествия # Максим Свирид # Евгений Потапович # Фотофакт

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