Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой

После изучения видео с камер наблюдения и опроса свидетелей была восстановлена картина последнего дня жизни милиционера. До обеда он прибывал на том месте, где вечером было найдено тело. Рядом с ним находились лопата, дрова и средство для розжига – всё это было куплено утром.

Новости Беларуси. Основная версия гибели инспектора ГАИ Евгения Потаповича – самоубийство. Об этом 20 мая рассказали в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствием установлено, что наручники милиционер надел на себя сам. Никаких следов насильственных действий, кроме огнестрельного ранения в голову, на теле Евгения Потаповича не обнаружено. Версия о похищении на черной «Волге» также не подтвердилась.

Максим Свирид, заместитель начальника главного управления УГРО МВД Беларуси:

Были изъяты видеозаписи камер наружного наблюдения по ул. Первомайская и по ул. Крупской. Как установлено, это два маршрута, куда можно добраться до того места, где обнаружен труп Потаповича.

Произведено детальное изучение записей видеокамер. Установлено, что в период времени с 18 часов до 21 часа 16 мая текущего года автомобиль «Волга» черного цвета на видеозаписи не зафиксирован.