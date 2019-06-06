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В Смолевичском районе двух мужчин засыпало грунтом в траншее

06 июня 2019 06:54
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Новости Беларуси. Днём 5 июня в деревне Заречье Смолевичского района два человека оказались засыпаны грунтом.  

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели выяснили, что двое мужчин работали в траншее (глубиной 2,5 м и шириной 5 м) для водопроводной сети. В какой-то момент обрушился грунт, засыпав рабочих.  

Подразделения МЧС помогли пострадавшим выбраться, после чего передали их медработникам. Мужчины госпитализированы.  

Весной 2019 года под Могилёвом в котловане глубиной 4 метра был обнаружен мужчина.  

Он красил колодец и потерял сознание – подробности здесь.  

# Спасение # происшествия

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