В Смолевичском районе двух мужчин засыпало грунтом в траншее

Новости Беларуси. Днём 5 июня в деревне Заречье Смолевичского района два человека оказались засыпаны грунтом.

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели выяснили, что двое мужчин работали в траншее (глубиной 2,5 м и шириной 5 м) для водопроводной сети. В какой-то момент обрушился грунт, засыпав рабочих.

Подразделения МЧС помогли пострадавшим выбраться, после чего передали их медработникам. Мужчины госпитализированы.

Весной 2019 года под Могилёвом в котловане глубиной 4 метра был обнаружен мужчина.