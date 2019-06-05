Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

Новости Беларуси. В Минске из-за дождя были подтоплены дороги и повалены деревья. По информации МЧС, грозовой фронт прошел по столице 5 июня.

Фото: МЧС

В результате непогоды был подтоплен участок дороги на перекрестке улиц Сапеги – Гурского. Здесь также произошла остановка шести троллейбусных маршрутов в обе стороны. Время остановки составило 25 минут.

Фото: МЧС

На перекрестке улиц Мазурова – Горецкого случилось подтопление участка дороги. На 20 минут произошла остановка трех троллейбусных маршрутов в обе стороны.

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС оказали помощь по распиловке упавших на автомобили деревьев в четырех случаях. Пострадавших нет.

Фото: МЧС