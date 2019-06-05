Прямой эфир

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

05 июня 2019 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске из-за дождя были подтоплены дороги и повалены деревья.  

По информации МЧС, грозовой фронт прошел по столице 5 июня.  

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске -1

Фото: МЧС

В результате непогоды был подтоплен участок дороги на перекрестке улиц Сапеги – Гурского. Здесь также произошла остановка шести троллейбусных маршрутов в обе стороны. Время остановки составило 25 минут.  

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске -4

Фото: МЧС

На перекрестке  улиц Мазурова – Горецкого случилось подтопление участка дороги. На 20 минут произошла остановка трех троллейбусных маршрутов в обе стороны.   

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске -7

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС оказали помощь по распиловке упавших на автомобили деревьев в четырех случаях.  

Пострадавших нет.  

Подтоплены дороги и повалены деревья. Последствия непогоды в Минске -10

Фото: МЧС

Пользователи соцсетей также сообщают о сильном ветре и граде.  

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю (читать далее).  

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Рогачёвском районе 6-летний мальчик отравился бензином
05 июня 2019 13:26

В Рогачёвском районе 6-летний мальчик отравился бензином

Убийство женщины в Барановичах: в преступлении подозревается муж
05 июня 2019 13:07

Убийство женщины в Барановичах: в преступлении подозревается муж

В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы
05 июня 2019 09:32

В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы