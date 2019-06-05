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Убийство женщины в Барановичах: в преступлении подозревается муж

05 июня 2019 13:07
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства жительницы Барановичей.  

По информации Следственного комитета, четвертого июня местный житель получил сообщение, что его невестка не вышла на работу. Мужчина направился домой к 33-летнему сыну, где обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Подозреваемым по уголовному делу был признан муж погибшей. Он был обнаружен в квартире в бессознательном состоянии с колото-резаными ранами.  

Предварительно, мужчина причинил себе телесные повреждения, чтобы сокрыть совершенное преступление. Подозреваемый находился на излечении в медучреждении.  

Проводится комплекс неотложных следственных действий. Назначены необходимые экспертизы.  

В этот же день в Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы (читать далее).   

# Убийство # происшествия

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