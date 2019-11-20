В Смоленской области в ДТП погиб 39-летний водитель из Беларуси

Новости Беларуси. В Смоленской области в результате ДТП погиб наш соотечественник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии, причиной стало несоблюдение дистанции, в результате чего водитель фуры столкнулся с погрузчиком. 39-летний мужчина скончался на месте. Посольство Беларуси в России подтвердило гибель нашего соотечественника. Дипломаты держат связь с родственниками.