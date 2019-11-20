Прямой эфир

В Смоленской области в ДТП погиб 39-летний водитель из Беларуси

20 ноября 2019 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Смоленской области в результате ДТП погиб наш соотечественник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Смоленской области в ДТП погиб 39-летний водитель из Беларуси -1

По предварительной версии, причиной стало несоблюдение дистанции, в результате чего водитель фуры столкнулся с погрузчиком. 39-летний мужчина скончался на месте. Посольство Беларуси в России подтвердило гибель нашего соотечественника. Дипломаты держат связь с родственниками.

В Смоленской области в ДТП погиб 39-летний водитель из Беларуси -4

# Авария в России # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф
20 ноября 2019 11:49

В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф

В Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья отца
20 ноября 2019 11:18

В Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья отца

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль
20 ноября 2019 10:33

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль