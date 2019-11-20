Прямой эфир

В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф

20 ноября 2019 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле из офиса такси украли сейф.  

По информации МВД, менеджер организации пассажирских перевозок 15 ноября обратился к правоохранителям и сообщил, что из офиса был похищен сейф. 

В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф-1

Фото: МВД  

На место выбыла следственно-оперативная группа. Стекло входной двери было разбито, а стена оказалась проломлена. Из помещения похитили сейф. В нем находились: 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей.  

Были установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к преступлению. Это мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельской области. Один из них был неоднократно судим и пытался устроиться в данную фирму таксистом.  

В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф-4

Фото: МВД  

По месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъята часть похищенных денег и ноутбук.  

Взломанный сейф был найден в одном из водоемов Ветковского района.    

В Кобринском районе мужчина украл 30 мобильных телефонов и выручку из салона сотовой связи (читать далее).  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья отца
20 ноября 2019 11:18

В Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья отца

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль
20 ноября 2019 10:33

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль

В Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть
20 ноября 2019 10:06

В Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть