В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф

По информации МВД, менеджер организации пассажирских перевозок 15 ноября обратился к правоохранителям и сообщил, что из офиса был похищен сейф.

На место выбыла следственно-оперативная группа. Стекло входной двери было разбито, а стена оказалась проломлена. Из помещения похитили сейф. В нем находились: 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей.

Были установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к преступлению. Это мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельской области. Один из них был неоднократно судим и пытался устроиться в данную фирму таксистом.