В офисе такси в Гомеле двое мужчин проломили стену и украли сейф

Новости Беларуси. В Гомеле из офиса такси украли сейф.
По информации МВД, менеджер организации пассажирских перевозок 15 ноября обратился к правоохранителям и сообщил, что из офиса был похищен сейф.
Новости Беларуси. В Гомеле из офиса такси украли сейф.
По информации МВД, менеджер организации пассажирских перевозок 15 ноября обратился к правоохранителям и сообщил, что из офиса был похищен сейф.
Фото: МВД
На место выбыла следственно-оперативная группа. Стекло входной двери было разбито, а стена оказалась проломлена. Из помещения похитили сейф. В нем находились: 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей.
Были установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к преступлению. Это мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельской области. Один из них был неоднократно судим и пытался устроиться в данную фирму таксистом.
Фото: МВД
По месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъята часть похищенных денег и ноутбук.
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