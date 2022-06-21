Прямой эфир

В Слуцком районе загорелся частный дом. При самостоятельном тушении пострадал знакомый хозяина

21 июня 2022 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пожар в деревне Малая Падерь Слуцкого района. Спасателям поступило сообщение о возгорании частного домовладения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Слуцком районе загорелся частный дом. При самостоятельном тушении пострадал знакомый хозяина-1

Как стало известно позже, загорелись полиэтиленовая пленка и упаковочный материал, находящиеся на поддоне с клеевым раствором в мешках. Пожар локализовали и ликвидировали до прибытия подразделений МЧС. При самостоятельном тушении огня пострадал знакомый хозяина дома. 25-летний мужчина с ожогами госпитализирован.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вязынке поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину
20 июня 2022 14:19

В Вязынке поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину

Минчанка на Harley-Davidson врезалась в дерево под Логойском
20 июня 2022 14:07

Минчанка на Harley-Davidson врезалась в дерево под Логойском

В Вилейке водитель на Opel не справился с управлением. Машина съехала в кювет
17 июня 2022 16:05

В Вилейке водитель на Opel не справился с управлением. Машина съехала в кювет