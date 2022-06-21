В Слуцком районе загорелся частный дом. При самостоятельном тушении пострадал знакомый хозяина

Новости Беларуси. Пожар в деревне Малая Падерь Слуцкого района. Спасателям поступило сообщение о возгорании частного домовладения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как стало известно позже, загорелись полиэтиленовая пленка и упаковочный материал, находящиеся на поддоне с клеевым раствором в мешках. Пожар локализовали и ликвидировали до прибытия подразделений МЧС. При самостоятельном тушении огня пострадал знакомый хозяина дома. 25-летний мужчина с ожогами госпитализирован.