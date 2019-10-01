В Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем
Новости Беларуси. В Слуцком районе проезжающий мимо водитель после оказания помощи пострадавшим в ДТП сам был сбит автомобилем.
По информации УВД Минского облисполкома, вечером 30 сентября на дороге «Минск-Микашевичи» рядом с деревней Василинки 72-летний житель Слуцка не справился с управлением автомобиля и наехал на разделительное ограждение.
Фото: УВД Минского облисполкома
В результате ДТП водителя и его 55-летнего пассажира госпитализировали в больницу.
Фото: УВД Минского облисполкома
Во время столкновения мимо проезжал 48-летний мужчина, который решил оказать первую помощь и остановился. Когда он перебегал дорогу обратно к своему автомобилю, мужчину сбила Honda.
Фото: УВД Минского облисполкома
Пострадавшего доставили в реанимацию.
Недавно на трассе Р1 из-за скользкой дороги перевернулся BMW. В результате ДТП никто не пострадал (читать дальше).
Фото: УВД Минского облисполкома