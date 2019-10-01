В Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем

Новости Беларуси. В Слуцком районе проезжающий мимо водитель после оказания помощи пострадавшим в ДТП сам был сбит автомобилем.

По информации УВД Минского облисполкома, вечером 30 сентября на дороге «Минск-Микашевичи» рядом с деревней Василинки 72-летний житель Слуцка не справился с управлением автомобиля и наехал на разделительное ограждение.