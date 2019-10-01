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В Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем

01 октября 2019 12:55
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Новости Беларуси. В Слуцком районе проезжающий мимо водитель после оказания помощи пострадавшим в ДТП сам был сбит автомобилем.

По информации УВД Минского облисполкома, вечером 30 сентября на дороге «Минск-Микашевичи» рядом с деревней Василинки 72-летний житель Слуцка не справился с управлением автомобиля и наехал на разделительное ограждение.

В Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем-1

Фото: УВД Минского облисполкома

В результате ДТП водителя и его 55-летнего пассажира госпитализировали в больницу.

В Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем-4

Фото: УВД Минского облисполкома

Во время столкновения мимо проезжал 48-летний мужчина, который решил оказать первую помощь и остановился. Когда он перебегал дорогу обратно к своему автомобилю, мужчину сбила Honda.

В Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем-7

Фото: УВД Минского облисполкома 

Пострадавшего доставили в реанимацию. 

Недавно на трассе Р1 из-за скользкой дороги перевернулся BMW. В результате ДТП никто не пострадал (читать дальше). 

В Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем-10

Фото: УВД Минского облисполкома 

# Авария в Минской области # происшествия

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