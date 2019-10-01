В Могилеве на пожаре погибли пенсионерка и ее 56-летний сын

Новости Беларуси. В Могилеве на пожаре в одной из квартир погибла пенсионерка и ее 56-летний сын.

По информации Могилевского ОУМЧС, около двух часов ночи 1 октября горела квартира по проспекту Мира. Во время пожара погибла 76-летняя женщина, инвалид 1 группы, и ее неработающий сын.

В результате пожара уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Спасатели не проводили эвакуацию жильцов. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.