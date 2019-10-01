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В Могилеве на пожаре погибли пенсионерка и ее 56-летний сын

01 октября 2019 07:33
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Новости Беларуси. В Могилеве на пожаре в одной из квартир погибла пенсионерка и ее 56-летний сын.   

По информации Могилевского ОУМЧС, около двух часов ночи 1 октября горела квартира по проспекту Мира. Во время пожара погибла 76-летняя женщина, инвалид 1 группы, и ее неработающий сын.  

В результате пожара уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Спасатели не проводили эвакуацию жильцов. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.  

Недавно в Горках горела квартира. Сотрудники МЧС спасли жизнь пожилой хозяйке (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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